Sperrung der Bahnhöfe Lahr und Offenburg: Verdächtiger vor dem Haftrichter

per Mail teilen

Die Bahnhöfe in Offenburg und Lahr (Ortenaukreis) sind am Dienstagabend wegen einer Bombendrohung für mehrere Stunden gesperrt worden. Ein 18-Jähriger wird verdächtigt.

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Dienstagabend den Bahnhof in Offenburg weiträumig abgeriegelt. Auch der Bahnhof in Lahr (beide Ortenaukreis) wurde gesperrt. Fahrgäste wurden gebeten, die Bahnhöfe zu verlassen. Laut Polizeisprecher Dieter Hutt waren Hinweise auf eine möglicherweise bevorstehende Straftat als ernstzunehmend eingestuft worden. Es habe sich eine sogenannte Lage entwickelt. Ein verdächtiges Gepäckstück sei von Spezialkräften untersucht worden.

Zwei verdächtige Männer wurden noch am Abend vorläufig festgenommen. Einer der beiden wurde freigelassen, der andere, ein 18-Jähriger, sollte noch am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte.

Großeinsatz der Polizei am Lahrer Bahnhof nach einer Bombendrohung Christina Häußler / Einsatz-Report24

Verbindung zu geplantem Bombenanschlag?

Der Verdächtige soll vor dem Vorfall per Telefon mitgeteilt haben, an einem geplanten Bombenanschlag beteiligt zu sein. Beamte hätten den Bereich des Bahnhofs in Offenburg durchsucht, aber keine gefährlichen Gegenstände gefunden.

In Lahr beruhigte sich die Situation schneller wieder

Während der Offenburger Bahnhof wegen des Polizeieinzsatzes bis kurz nach Mitternacht gesperrt blieb, sei der Bahnhof Lahr relativ schnell wieder freigegeben worden. Die erste Einschätzung, dass sich auch in Lahr eine Lage entwickeln könnte, habe sich nicht verfestigt, so Polizeisprecher Hutt.

Zugverkehr mehrere Stunden unterbrochen

Die Deutsche Bahn musste den Zugverkehr zwischen Offenburg und Freiburg für mehrere Stunden einstellen. Gegen 0:30 Uhr hob die Polizei die Sperrung wieder auf. Auch der Bahnverkehr wurde wieder freigegeben. Die Staatsschutzabteilungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Offenburg ermitteln weiter, heißt es.