Mann wird unter Stahlplatten eingeklemmt und stirbt

Auf einem Betriebsgelände in Sankt Märgen

In Sankt Märgen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein 67-Jähriger am Freitag unter Stahlplatten geraten. Das teilte die Polizei mit. Er starb an seinen Verletzungen.

Der 67-Jährige war laut Polizei auf einem Betriebsgelände einer Firma in Sankt Märgen eine Treppe heruntergelaufen. Er stürzte, wodurch sich die an der Wand fixierten, schweren Stahlplatten aus ihrer Halterung lösten und auf den Mann fielen. Stahlplatten kippten aus ungeklärter Ursache um Die Feuerwehr und der Rettungsdienst konnten den eingeklemmten und schwer verletzten Mann zwar retten, doch aufgrund seiner Verletzungen verstarb der 67-Jährige an der Unfallstelle. Die Stahlplatten dienen normalerweise zur Baugrubenabdeckung. Wieso genau sie in diesem Moment umgefallen sind, ist laut Polizei noch unklar.

