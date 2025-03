Zahlreiche Rettungskräfte suchen aktuell einen Zweijährigen in der Nähe von Hornberg im Ortenaukreis. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich zu melden.

Rettungskräfte suchen seit Stunden einen zweijährigen Jungen in Hornberg (Ortenaukreis). Das teilt die Polizei am Dienstagabend mit. Neben den Beamtinnen und Beamten sind auch Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Feuerwehr an der Suche beteiligt - auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Der Junge habe sich zum Spielen zunächst auf dem familiären Anwesen aufgehalten und sich dann möglicherweise selbstständig in das nahegelegene Waldstück aufgemacht, so die Polizei. Der Zweijährige war zuletzt mit einer dunklen Hose, blauen Gummistiefeln und einer Jacke mit Dinos bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei mit der Polizei in Haslach in Verbindung zu setzen: 07832 975 920.