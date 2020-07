SEK-Einsatz in Oppenau: Bewaffneter Mann entwendet Polizeipistolen und flüchtet

Ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Mann hat am Sonntag in Oppenau im Schwarzwald Polizisten bedroht und ihnen die Waffen abgenommen. Anschließend flüchtete er in einen Wald und wird seither mit einem Großaufgebot gesucht.