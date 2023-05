per Mail teilen

Zwei hochmotorisierte Fahrzeuge mit Schweizer Zulassung haben sich am Samstag auf der A81 bei Rottweil ein Rennen geliefert. Die Polizei hat die Raser dabei gefilmt.

Ein ziviles Videofahrzeug der Verkehrspolizei bemerkte die beiden Raser auf der A81 zwischen Engen (Kreis Konstanz) und Rottweil. Mit hoher Geschwindigkeit und sehr geringem Abstand zueinander befuhren sie zunächst die linke von drei Spuren und wechselten später unter lautstarken Beschleunigungen auf die anderen Fahrstreifen, so die Polizei, die den beiden PKW gefolgt ist.

Riskantes Überholmanöver auf Bundestraße

In einem Abschnitt mit Tempolimit reduzierten die beiden Fahrer auf 130 km/h und beschleunigten später wieder auf über 200, wobei sie durch dichtes Auffahren andere Verkehrsteilnehmende auf einer Strecke von 35 Kilometern gefährdeten. In Rottweil verließen sie die Autobahn und fuhren auf der Bundesstraße 462/27 Richtung Balingen (Zollernalbkreis) weiter. Dort überholten sie trotz Gegenverkehrs einen Radfahrer. Mithilfe mehrerer Polizeistreifen konnten die beiden Raser schließlich bei Schömberg (Zollernalbkreis) gestoppt werden.

Getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil mussten die beiden 29 und 44 Jahre alten Männern Sicherheitsleistungen in Höhe von mehreren Tausend Euro leisten. Weil eines der Fahrzeuge manipuliert war, wurde es in Absprache mit der Kantonspolizei in Thurgau (Schweiz) aus dem Verkehr gezogen.