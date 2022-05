Polizei stoppt betrunkenen Falschfahrer auf A5

per Mail teilen

Die Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen betrunkenen Falschfahrer auf der A5 auf Höhe der Ausfahrt Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) gestoppt. Ein Alkoholtest bei dem 49-jährigen Fahrer ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Mehrere Streifen hatten zuvor vergeblich versucht den Mann zum Anhalten zu bewegen. Er habe alle Signale ignoriert und sei weiter in die falsche Richtung gefahren, so die Polizei. Dass der Mann keinen Unfall verursacht habe, sei nur der Umsicht der anderen Autofahrer und dem geringen Verkehrsaufkommen zu verdanken. Der Fahrer musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.