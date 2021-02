per Mail teilen

In Zell im Wiesental (Landkreis Lörrach) hat die Polizei am Sonntagnachmittag eine Ansammlung von rund 100 Hästrägern aufgelöst. Die Gruppe hatte auf der Straße Fasnacht gefeiert. Vier Hästräger und ein Gastwirt wurden wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt. Das Quartett hatte sich in einer Gaststätte gemeinsam ein Glas Alkohol genehmigt.