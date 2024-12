Polizei räumt besetztes Waldstück in Freiburg

Am Samstagmorgen hat die Polizei begonnen, das besetzte Langmattenwäldchen in Freiburg zu räumen. Einige Baumbesetzer wurden festgenommen, andere gingen freiwillig. Mehrere Menschen haben sich weiterhin in Baumhäusern verschanzt. Bereits am frühen Morgen war ein erstes Waldstück gerodet worden.