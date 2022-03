Polizei löst in Freiburg Demonstration gegen Coronapolitik auf

per Mail teilen

Die Polizei musste in Freiburg die Samstagsdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen auflösen. Die Teilnehmenden hatten gegen die Maskenpflicht verstoßen.

Der Veranstalter hatte die rund 1.000 Impfgegnerinnen und -gegner bereits kurz nach Beginn der Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg ermuntert, die Masken abzusetzen, was diese zum größten Teil auch taten. Die Polizei forderte daraufhin die Anwesenden auf, sich an die Auflage der Maskenpflicht zu halten. Da diese sich aber weigerten, den Mund-Nasen-Schutz wieder anzulegen, erklärte der Einsatzleiter die Kundgebung für beendet und erließ einen Platzverweis.

"Das Absetzen der Masken ist ein Verstoß gegen die Auflagen der Stadt Freiburg. Diese haben nach wie vor Rechtsgültigkeit."

Widerstand gegen Platzverweis

Einige der Demonstrierenden verteilten sich um den Platz der Alten Synagoge herum, ein harter Kern von rund 300 Menschen blieb vor der Veranstaltungsbühne sitzen. Allesamt trommelten und skandierten gegen eine Impfpflicht und gegen eine vermeintliche "Coronadiktatur", es wurden Lieder gesungen und Plakate geschwenkt.

"Wir haben den harten Kern lose umstellt, also nicht eingekesselt, und die Demonstranten wiederholt aufgefordert zu gehen. "

Demonstrierende werden einzeln abgeführt

Die Polizei rückte schließlich mit einem Großaufgebot an und sperrte den Platz ab. Nach nochmaliger Aufforderung, freiwillig zu gehen, wurden die Frauen und Männer dann einzeln abgeführt. Es wurden die Personalien aufgenommen. Ihnen droht ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsrecht. Bis der Platz geräumt war, dauerte es mehrere Stunden.