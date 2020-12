Die Polizei in Südbaden will in der Silvesternacht Präsenz zeigen und die Corona-Vorschriften überwachen. Das öffentliche Böllerverbot gilt in Rottweil und anderswo auch für den privaten Bereich.

In historischen Innenstädten wie etwa in Rottweil oder Villingen-Schwenningen darf in der Silvesternacht auch auf Privatgrundstücken kein Feuerwerk gezündet werden. Darauf haben die Kommunen in Südbaden noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Im öffentlichen Raum ist Böllern landesweit sowieso verboten. In der Rottweiler Altstadt gilt das Böllerverbot schon seit über zehn Jahren. Die Polizei kündigte zudem an, zu Silvester die Einhaltung der Coronaregeln kontrollieren. Dies gilt laut dem Polizeipräsidium Konstanz nicht nur für die Großen Kreisstädte in den Kreisen Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis, sondern auch für die kleineren Städte und Gemeinden. Polizei kontrolliert Böller- und Alkoholverbot Auch die Freiburger Polizei wird in der Silvesternacht die Einhaltung des Alkohol- und Böllerverbots sowie die Ausgangssperre kontrollieren. Die Polizei werde hier mit den Ordnungsämtern zusammenarbeiten und auf den Straßen Präsenz zeigen, sagte Polizeisprecher Martin Lamprecht. Man rechne damit, dass sich die meisten Menschen auch an Silvester an die Corona-Verordnung halten werden. Neben dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist dieses Jahr auch der Alkoholkonsum auf öffentlichen Straßen und Plätzen verboten. Zudem gilt ab 20 Uhr die Ausgangssperre. Privatfeiern werden nur im Einzelfall überprüft Im privaten Bereich werde die Polizei nur in Einzelfällen kontrollieren, so Lamprecht. Zugelassen sind nur Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten oder dem engsten Familienkreis. "Es wird sicher nicht so sein, dass wir von Tür zu Tür aktiv klingeln werden. Aber wenn wir Meldungen über Ruhestörungen und Feierlichkeiten haben, werden wir auch kontrollieren, ob die geltenden Verordnungslagen eingehalten werden." Martin Lamprecht, Polizeipräsidium Freiburg Die Freiburger Feuerwehr rechnet mit einer deutlich ruhigeren Silvesternacht. Aber auch, wenn auf öffentlichen Straßen und Plätzen keine Feuerwerkskörper gezündet werden dürfen, geht der Einsatzdienstleiter der Feuerwehr, Thomas Philipp, von einzelnen Einsätzen aus.