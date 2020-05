per Mail teilen

Am Samstagnachmittag haben in Freiburg mehrere hundert Menschen gegen eine Kundgebung der AfD protestiert. Dabei konnten Mindestabstände teilweise nicht eingehalten werden.

In Freiburg fanden am Samstag zwei Demonstrationen statt. Auf der einen Seite protestierten unter dem Motto "Seid wachsam! Demo für das Leben" nach Polizeiangaben 60 Menschen gegen die Corona-Regeln, durch die sie die Grundrechte bedroht sehen. Sie zogen im Anschluss an die Kundgebung abgeschirmt von der Polizei durch die Freiburger Innenstadt. Dazu aufgerufen hatte der AfD-Kreisverband Freiburg.

Am Samstagnachmittag haben in Freiburg nach Polizeiangaben 600 bis 800 Menschen gegen eine Kundgebung der AfD protestiert. Dabei konnten Mindestabstände teilweise nicht eingehalten werden.

Zahlreiche Menschen bei Gegendemonstration

Auf der anderen Seite demonstrierten nach Schätzungen der Polizei 600 bis 800 Menschen gegen die AfD-Kundgebung. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und hielt die beiden Lager auf dem Platz der Alten Synagoge mit einem breiten Korridor auseinander. Mund- und Nasenschutz wurden strikt kontrolliert. Die geltenden Abstandsregeln konnten nach SWR-Beobachtungen bei den Gegendemonstranten kaum eingehalten werden. Das kritisierte vor Ort auch der Linken-Bundestagsabgeordnete Tobias Pflügler: "Die Polizei hat viel zu wenig Platz für die Demonstranten zur Verfügung gestellt. Es war klar, dass relativ viele kommen."

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Schutzvorschriften wurden durch einen breiten Korridor von den Gegendemonstranten getrennt. SWR Sebastian Bargon

Demonstrationen weitgehend friedlich verlaufen

Laut Polizei verhielt sich der Großteil der Teilnehmer der Gegenversammlung friedlich und hielt sich an die Corona-Auflagen. Eine kleine Gruppe an Gegendemonstranten erhielt jedoch einen Platzverweis, nachdem sie Teilnehmer der AfD-Kundgebung bedrängt und gegen den Mindestabstand verstoßen hatte.