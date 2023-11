An einer Schule in Offenburg wurde laut Polizei bei einem Großeinsatz am Donnerstagmittag ein Tatverdächtiger festgenommen. Ein Mensch wurde verletzt.

Bei einem Großeinsatz der Polizei an einer Schule in Offenburg (Ortenaukreis) am Donnerstagnachmittag ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Es handelt sich um einen Jugendlichen. Der Schüler steht im dringenden Verdacht, einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt zu haben. Dieser wurde von Rettungskräften erstversorgt. Alle anderen Schülerinnen und Schüler seien zu ihrer Sicherheit in ihren Klassenräumen, teilte die Polizei mit. Sie geht derzeit von einem Täter und einem Verletzten aus und geht nicht von einer weitergehenden Gefahr aus. Die Schule ist weiträumig abgesperrt. Sie liegt in der Offenburger Nordstadt. "Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort", hieß es in einer Mitteilung. Einsatz-Report 24 Mehr Informationen in Kürze.