Die Freiburger Polizei sei besser ausgestattet als im Tatort am Sonntag dargestellt. Es gebe weder Korkpinnwände noch habe man ständig mit Funklöchern zu kämpfen, so die Polizei. Zudem seien die Ermittlerteams viel größer und die Ermittlungen würden länger dauern. Tatsächlich gebe es aber einige Charakterköpfe. Den Schwarzwald-Tatort „Saras Geständnis“ hatten am Sonntagabend knapp 8 Millionen Menschen im Fernsehen geguckt.