Polizei ermittelt nach Wohnhausbrand

Im Zusammenhang mit einem Brand in Horb-Talheim (Kreis Freudenstadt) fahndet die Polizei aktuell nach einem 38-jährigen Mann. Die Polizei geht davon aus, dass der Gesuchte derzeit mit seinem Auto auch in angrenzenden Landkreisen, wie etwa im Kreis Rottweil oder im Ortenaukreis, unterwegs sein könnte. Bei dem Wohnhausbrand am Dienstag wurden eine 72-jährige Frau und deren 38-jähriger Sohn schwer verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund einer halben Million Euro. Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin.