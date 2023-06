Am selben Tag: Betrunkene Autofahrerin zweimal von Polizei erwischt

Erwischt: Gleich zweimal alarmierte der Fahrstil einer 62-jährigen Frau die Polizei Freiburg. Die starken Schlangenlinien ihres Autos waren mehrmals Thema im örtlichen Notruf.

So schnell wird eine 62-jährige Frau ihre Autoschlüssel wohl nicht zurück bekommen. Sie war am Samstag mit ihrem blauen Kleinwagen in starken Schlangenlinien bei Teningen (Landkreis Emmendingen) unterwegs und wurde innerhalb weniger Stunden gleich zwei Mal von der Polizei angehalten. Auch Dank der Hilfe von anderen Autofahrerinnen und -fahrern.

Zweiter Autofahrer verfolgte gefährlich fahrenden Wagen

Von dem gefährlich fahrenden Kleinwagen erfuhr die Polizei erstmals per Notruf gegen 12 Uhr. Ein anderer Autofahrer hatte den Kleinwagen auf der B3 beobachtet. Die Fahrweise kam dem Anrufer so gefährlich vor, dass er an dem Fahrzeug dranblieb und der Polizei nach Möglichkeit den jeweils aktuellen Standort durchgab. Nach rund sechs Kilometern hielt die Polizei den blauen Kleinwagen in Wasser bei Emmendingen an. In der Zwischenzeit sei es zu keinen gefährlichen Situationen gekommen, so die Polizei.

1. Kontrolle: Fahrerin sei uneinsichtig gewesen

Bei der Kontrolle habe die 62-jährige Fahrerin einen deutlichen Atemalkoholgeruch gehabt, sagte die Polizei. Sie wurde daraufhin auf das Polizeirevier Emmendingen gebracht, wo ihr Blut abgenommen wurde und ihr Führerschein kontrolliert wurde.

Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,16 Milligramm pro Liter. Umgerechnet sind das etwa 2,3 Promille. Erlaubt wären 0,5 Promille oder 0,25 Milligramm pro Liter gewesen. Trotzdem habe sich die Fahrerin uneinsichtig gezeigt, worauf die Polizei ihren Autoschlüssel einbehielt. Daraufhin verließ sie die Dienststelle. Den Beamtinnen und Beamten war zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht klar, dass sie die Frau bald wiedersehen würden.

Frau holt mit nüchternem Bekannten Fahrzeugschlüssel ab

Samstagnachmittag: Nach einiger Zeit kam die Frau in Begleitung eines nüchternen Bekannten wieder in die Dienststelle. Nach einer Belehrung erhielt der Begleiter den Fahrzeugschlüssel, da er das Auto nach Hause fahren wollte.

2. Kontrolle: Sechs Stunden später - diesmal in Freiburg

Gegen 18 Uhr und somit wenige Stunden nach der Schlüsselrückgabe, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, die einen blauen Kleinwagen meldeten. Der fuhr mit deutlichen Schlangenlinien auf der Schnellstraße zwischen Emmendingen und Freiburg, so die Polizei.

Am Ortseingang von Freiburg hielt die Polizei den blauen Wagen an: Im Auto saß die bekannte 62-jährige Fahrerin. Wieder mit deutlichem Atemalkoholgeruch. "Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die Fahrerin mit den festgestellten Daten aus der Mittagszeit übereinstimmten", beschreibt die Polizei die Situation.

Odysee endet gegen 18 Uhr im Polizeirevier in Freiburg

Auch der Atemalkoholtest ergab mit 1,2 Milligramm pro Liter - rund 2,4 Promille - ein ähnliches Ergebnis. Erneut wurde ihr Blut abgenommen und ihr Führerschein geprüft.

"Eine neuerliche Herausgabe des Fahrzeugschlüssels wird vermutlich einer ausgiebigen Prüfung unterzogen werden."

Diesmal erhielt weder die Frau noch ihr nüchterner Bekannter den Schlüssel zurück. Ob sie ihren Autoschlüssel überhaupt wieder zurückbekommt wird noch geprüft. Fraglich ist auch, ob sie ihren Führerschein wieder bekommt bzw. diesen wieder erlangen kann, teilte die Polizei mit. Das Ergebnis des Blutalkoholtests mit der genauen Promilleangabe ist noch offen.