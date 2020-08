Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat am Samstagnachmittag in Lörrach einen Mann festgenommen, der sich nach Angaben der Polizei mit Benzin übergossen hat, und damit drohte, sich anzuzünden. Kurz vor zwölf Uhr ging ein Notruf ein. Der 48-Jährige hantierte laut Polizei an der Alten Basler Straße mit Benzinkanistern, einer Gasflasche und einem Feuerzeug. Die Polizei hatte den Bereich und ein nahe gelegenes Haus evakuiert und die Straße weiträumig abgesperrt. Nachdem mehrere Gesprächsangebote der Beamten gescheitert waren, entschied sich das SEK gegen 16 Uhr, den Mann zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Verkehr ist mittlerweile wieder freigegeben, auch die Anwohner konnten zurückkehren.