Große Durchsuchungsaktion der Polizei deckt Drogendealer auf

Rauschgift, Bargeld und Schreckschusswaffen fand die Kriminalpolizei Rottweil in über 15 Wohnungen. Ein Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei Rottweil hat am Dienstag in vier Landkreisen Wohnungen von Personen durchsucht, die verdächtigt wurden, Drogen und Dopingmittel zu verkaufen. Dabei wurden größere Mengen Rauschgift sichergestellt. Kontrolliert wurden insgesamt 16 Personen in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Böblingen und Konstanz.

Die Kriminalpolizei fand auch diverse Waffen. Polizei Konstanz

Rauschgift, Bargeld und Schreckschusswaffen gefunden

Die Beamten stellten neben Rauschgift im Wert von rund 20.000 Euro auch rund 15.000 Euro Bargeld sowie zwei Schreckschusswaffen und Schlagstöcke sicher. Ein 43-jähriger Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wurde dem Haftrichter vorgeführt. Im Einsatz waren neben Beamten des Polizeipräsidiums auch Beamte aus Böblingen und Göppingen und vier Rauschgiftspürhunde. Die Staatsanwaltschaft Konstanz führt die laufenden Ermittlungen fort.

Neben Waffen wurden auch Drogen wie Marhuana gefunden. Polizei Konstanz

Im Vorfeld Festnahmen von Drogenhändlern

Den Durchsuchungen vorausgegangen war die Festnahme von vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 28 und 46 Jahren vor einigen Wochen. Diese stehen im Verdacht, in größerem Umfang mit Drogen gehandelt zu haben. Bei den Festnahmen seinerzeit stellten die Ermittler jeweils etwa ein Kilogramm Kokain und Amphetamin, knapp 1,5 Kilogramm Marihuana, einen hohen vierstelligen Geldbetrag sowie ein umfangreiches Waffenarsenal sicher. Das Rauschgift soll laut Polizei einen Straßenverkaufswert von rund 65.000 Euro gehabt haben.