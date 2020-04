per Mail teilen

In Tuttlingen hat jetzt erstmals ein Ausschuss des Gemeinderats online getagt. Das ist gesundheitlich sinnvoll, aber rechtlich problematisch. Denn abstimmen darf eigentlich nur, wer physisch anwesend ist.

Oberbürgermeister Michel Beck (CDU) sitzt in einem separaten Büro im Tuttlinger Rathaus; die 18 Ausschussmitglieder sitzen allesamt daheim. Das Videobild auf der großen Leinwand ist von Anfang an gut. Der OB berichtet über die aktuelle Corona-Situation in Tuttlingen. Mit Videokonferenzen ist er bereits vertraut. Seit Beginn der Krise kommt der OB auf diesem Wege mit dem Ältestenrat zusammen.

Basispolitik in Coronazeiten: Der Tuttlinger Verwaltungs- und Finanzausschuss tagt jetzt halb-digital Stadt Tuttlingen

Beschlüsse werden per "Offenlage" gefasst

Das mit dem Gemeinderat aber ist neu – und wie rechtlich damit umzugehen ist, ebenso. Eine Regelung dafür gibt es seitens des Landes nicht. Eine Krise wie diese sei einfach nicht vorgesehen, so Michael Beck. Deshalb wird online lediglich vorberaten, "es gibt keine Beschlüsse". Diese werden dann im Wege der Offenlage herbeigeführt, erläutert Beck. Das heißt: Tagesordnungen und Vorlagen werden verschickt, "und wenn niemand widerspricht, dann gilt der Beschluss als gefasst", so der Oberbürgermeister.

Über Satzungen muss weiter persönlich abgestimmt werden

Geht es aber beispielsweise um die Änderung von Satzungen, dann ist – Stand heute – die persönliche Zusammenkunft des Gemeinderates zwingend erforderlich. Eine solche Sitzung ist in Tuttlingen im Mai geplant. Dann allerdings in der Stadthalle, denn nur dort können die Mindestabstände zwischen den Räten eingehalten werden. Auch öffentliches Publikum darf dann wieder dabei sein. Derzeit dürfen immerhin fünf Bürger die Videokonferenzen per Liveübertragung im Ratssaal verfolgen. Der kommunale Ordnungsdienst wacht darüber, dass die maximale Besucherzahl nicht überschritten wird.

Potenzial auch für die Nach-Corona-Zeit

In dem modernen Mittel der Videokonferenz sieht OB Michael Beck durchaus auch Potential für die Zukunft: "Um Meetings abzuhalten ist es ein ideales Medium." Wenn die Technik erst einmal stabil funktioniere, lasse sich mit Videokonferenzen eine Menge Zeit und Geld einsparen, glaubt Beck.