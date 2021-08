Wegen steigender Wasserstände am Rhein wurden am Samstag die Rückhalteräume Kulturwehr Kehl/Straßburg und Polder Altenheim unter Wasser gesetzt. Entgegen der Prognosen hatte das Hochwasser am Oberrhein am Samstagmittag die Einsatzkriterien für die beiden Hochwasserschutzanlagen im Raum Kehl (Ortenaukreis) erreicht. Mit der Überflutung der Polder bei Kehl/Straßburg, Altenheim und Erstein auf der französischen Seite wurde der Hochwasserscheitel am Rhein abgesenkt, um die Schutzdämme nördlich der Staustufe Iffezheim (Kreis Rastatt) zu entlasten, erklärt Stephan Schmid vom Regierungspräsidium Freiburg. Zuletzt wurden die Polder bei Kehl 2013 geflutet.