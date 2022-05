Polder Elzmündung: Steuerzentrale wird gebaut

In Schwanau-Ottenheim (Ortenaukreis) wird jetzt mit dem Bau einer Steuerzentrale für den Polder Elzmündung begonnen. Die Steuerzentrale werde das Herzstück des künftigen Polders sein, so ein Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg. Das Gebäude kostet rund zwei Millionen Euro und soll Ende des Jahres fertig sein. Der Hochwasserrückhalteraum wird kommendes Jahr eingeweiht. Die Steuerzentrale steht direkt am Rhein, von hier aus soll bei Hochwasser alles überwacht werden. Muss Wasser aus dem Rhein abgeleitet werden, wird es aus der Zentrale gesteuert. Der Rückhalteraum Elzmündung ist einer von 13 Rückhalteräumen am Oberrhein. Sie sollen im Hochwasserfall Städte wie Koblenz vor Überflutungen schützen.