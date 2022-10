Erster Poetry Slam auf Alemannisch in Bernau

Das hat es noch nie gegeben: Die Muettersproch-Gsellschaft und der Naturpark Südschwarzwald veranstalten den ersten Poetry Slam auf Alemannisch. Acht junge Leute machen mit.

Mit dem ersten Poetry Slam auf Alemannisch wollen die Veranstalter besonders die jüngere Generation ansprechen. Am 29. Oktober 2022 um 19:30 Uhr werden auf der Bühne im Kurhaus von Bernau (Landkreis Waldshut) Nachwuchstalente ihre eigenen Texte in Mundart vortragen, im Wettstreit mit den anderen. Acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 14 und 36 Jahren aus dem alemannischen Sprachraum sind dabei, etwa aus Lenzkirch, Grafenhausen, vom Kaiserstuhl oder aus Weil am Rhein.

Muettersproch-Gsellschaft und Naturpark kooperieren

Der erste Poetry Slam auf Alemannisch am 29. Oktober steht unter dem Motto "... wie d'Schnure gwachse isch!" Veranstalter sind die Muettersproch-Gsellschaft und der Naturpark Südschwarzwald in Kooperation mit der Gemeinde Bernau und dem Kurhaus Bernau. Marion Eiche (SWR Studio Freiburg) und Jürgen Hack (Muettersproch-Gsellschaft) führen durch den Abend. SWR 4 Baden-Württemberg überträgt Ausschnitte aus der Veranstaltung in einer Radio-Sendung am Sonntag den 27. November zwischen 21 und 22 Uhr.

"Es wird ein spannender Abend mit erstmaligen Aufführungen und hohem Unterhaltungswert."

Die Mundart-Band "Knaschtbrüeder" begleitet den Abend. Die Knaschtbrüeder

Die Band "D'Knaschtbrüeder" aus Schopfheim sorgt für die Mundartmusik an dem Abend. Den Vorverkauf bietet die Tourist-Information Bernau an. Abendkasse solange der Vorrat reicht.