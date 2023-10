per Mail teilen

Nach der Premiere vergangenes Jahr in Bernau gibt es wieder einen Poetry Slam auf Alemannisch - unter dem Motto "wie d’ Schnure gwachse isch" am 28. Oktober in Titisee-Neustadt.

Sechs Frauen und zwei Männer stehen in diesem Jahr auf der Bühne und tragen ihre selbstgeschriebenen Geschichten in ihrem Heimatdialekt vor. Sie kommen aus Staufen, Titisee-Neustadt, Glottertal, Auggen und Denzlingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und aus Freiburg. Freude am Umgang mit dem Dialekt und Lust auf einen Bühnenauftritt - das sind die einzigen Voraussetzungen für die Teilnahme. Anders als beim ersten Poetry Slam auf Alemannisch in Bernau im Schwarzwald (Kreis Waldshut) mit speziell jungen Mundartsprechern im Oktober 2022 gibt es nun keine Altersbeschränkung. Motto ist auch dieses Jahr wieder: "wie d'Schnure gwachse isch."

Der Trailer zur Veranstaltung, hier zum Nachhören:

Auf dem Programm: Dichterwettstreit und Mundart-Konzert

Der zweite alemannische Poetry-Slam ist eine Kooperationsveranstaltung des Naturparks Südschwarzwald e.V., der Muettersproch-Gsellschaft und der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) in Zusammenarbeit mit dem SWR Studio Freiburg. Der Dichterinnen- und Dichterwettstreit im Kurhaus in Titisee-Neustadt am 28. Oktober beginnt um 19:30 Uhr. Einlass ist um 18:30 Uhr. Auch eine echt Mundart-Band wird auftreten: das alemannische Duo "Funnymoon" aus Titisee-Neustadt.

Das wird ein geselliger Abend mit hohem Unterhaltungswert.

22-Jährige räumte beim ersten Poetry Slam in Bernau ab

Mit tiefgründigen Texten über Rastlosigkeit und das Loslassen konnte die damals 22 Jahre alte Studentin Ingrid Ruesch überzeugen. Sie war die Nummer Eins unter insgesamt sieben jungen Mundart-Talenten im Alter von 14 bis 34 Jahren. Knapp 200 Zuhörerinnen und Zuhörer waren vergangenes Jahr ins Kurhaus nach Bernau gekommen.



Wo gibt es Tickets für den Poetry Slam in Titisee-Neustadt?

Karten für den Poetry-Slam auf Alemannisch am 28. Oktober im Kurhaus Titisee-Neustadt gibt es im Vorverkauf bei den Touristinfos der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), bei der Badischen Zeitung und bei Reservix sowie an der Abendkasse - solange der Vorrat reicht.

Im Kurhaus Titisee-Neustadt steigt der 2. Poetry Slam auf Alemannisch. Naturpark Südschwarzwald

Ausschnitte des Poetry Slams im Radio

Die Veranstaltung wird vom SWR Studio Freiburg aufgezeichnet. Ausschnitte daraus laufen am Tag danach im Radio: am Sonntag, 29. Oktober, von 21 bis 22 Uhr, in SWR4 Mundart und Musik.