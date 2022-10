Die Kritik an der Vergabe des Turniers an den Wüstenstaat Katar vor 12 Jahren ist bis heute nicht verstummt. Korruptionsvorwürfe an den Weltfußballverband FIFA, Menschenrechtsverstöße - all das bringt die Freiburger Soziologin Nina Degele zur Forderung, diese WM als Zuschauer am Fernseher oder bei Public Viewing Veranstaltung zu boykottieren.