Plausch mit ISS-Astronaut: Donaueschinger Jugendliche funken ins All

Eine Donaueschinger Physikklasse hatte am Donnerstag Funkkontakt zur internationalen Raumstation ISS. Astronaut Matthias Maurer stand Rede und Antwort.

Nach zehn Versuchen steht Funkverbindung zum All

Punkt elf Uhr am Vormittag startet die besondere Physikstunde: Die Sporthalle auf dem Schulcampus des Technischen Gymnasiums in Donaueschingen ist zur irdischen Funkstation umgebaut. Leon Leidl setzt den ersten Funk-Ruf ab. Die Spannung im Kurs ist greifbar. Nach zehn Rufen und quälend langen eineinhalb Minuten steht die Verbindung zu Matthias Maurer, Astronaut in der internationalen Raumstation ISS.

Nur kurzes Zeitfenster

Die Erleichterung ist groß, die Zeit allerdings knapp. Nur solange die Raumstation quasi grade über Donaueschingen hinweg zieht - das ist in einer Höhe von rund 400 Kilometern - ist die Funkverbindung stabil.

Auch in der Raumstation wird getanzt

Die 18 Schülerinnen und Schüler haben viele Fragen an den Astronauten Matthias Maurer. Unter anderem wollen sie wissen, ob es im All außerirdisches Leben gibt. Maurer antwortet, dass er das für sehr wahrscheinlich halte. Auch alltägliche Fragen, zum Beispiel, ob in der Raumstation Weihnachten gefeiert und ob dort getanzt und gefeiert wird, interessiert die Jugendlichen. "Ja", verrät Matthias Maurer, auch da oben werde mal gefeiert und getanzt, nur eben anders.

Donaueschinger Gymnasiasten haben viele Fragen an den Astronauten auf der internationalen Raumstation ISS Matthias Maurer. SWR Hardy Faißt

Höhepunkt für Amateurfunk-AG

Eine Funkverbindung ist für Schüler Hizqiya Ketter an sich nichts Besonderes: Er ist lizenzierter Amateurfunker. Zusammen mit seinen Schulkameraden Leon Leidl und Felix Fehrenbach ist er aktiv in der Amateurfunk-AG des Gymnasiums, die das Ganze organisiert hat. Der Kontakt zur ISS ist dennoch ein Höhepunkt.

"Es war ein sehr umwerfender Moment. Man konnte es kaum erwarten, bis man Matthias Maurer am Apparat hatte! Also ich bin sprachlos!"

Aufwendige Vorbereitung

Über ein Jahr Vorbereitung war für die Aktion nötig, erzählt Leon Leidl. Unter anderem ging es auch darum, eine Erlaubnis für den Funkkontakt zu bekommen. Auch technisch war die Funkverbindung eine echte Herausforderung. Alle Geräte mussten doppelt vorhanden sein. Materielle und personelle Unterstützung gab es deshalb von befreundeten Amateurfunkern aus der Schweiz.

Funkverbindung zur ISS hält elf Minuten

Gute elf Minuten hält die Verbindung zur ISS - dann wird das Signal wieder schwach. Mit den letzten Funkwellen schickt der Physikkurs noch schnell eine 73 von Donaueschingen nach oben. Das ist Funk-Spreche und bedeutet "viele Grüße".