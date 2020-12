Es ist das Prinzip der passiven Impfung: Die im Plasma enthaltenen Antikörper werden an einen an Covid-19 erkrankten Patienten übertragen. Man hofft, so das Virus zu eliminieren.

Covid-19-Erkrankte können ab jetzt mit einem an der Uniklinik Freiburg hergestellten Blutplasma behandelt werden. Wie die Klinik mitteilte, ist dieses therapeutische Plasma nun behördlich zugelassen worden. Das Plasma hatten Covid-19-Genesene gespendet - es enthält Antikörper gegen das Virus. So könne es in Einzelfällen bei schwerkranken Covid-19-Patienten und bei Erkrankten mit einer Immunschwäche als ein Therapiebaustein eingesetzt werden, so der Leiter der Infektiologie Winfried Kern. Da jetzt die behördliche Zulassung da ist, kann das in Freiburg hergestellte Plasma nun Patienten verabreicht werden. Die Uniklinik ruft deshalb Covid-19-Genesene weiterhin auf, Plasma zu spenden. So könne die Klinik die Therapie kontinuierlich anbieten. In der Freiburger Uniklinik spendet Krankenpfleger Thomas Maurer Blutplasma: Sein Plasma soll Covid-19-Patienten helfen. Er selbst hat die Krankheit schon hinter sich gebracht. Im März infizierte er sich mit dem Virus bei einem Patienten. Dass dieser bereits positiv getestet wurde, war nicht bekannt. Zehn Tage lang war er ans Bett gefesselt. Der Krankheitsverlauf sei jedoch nicht dramatisch gewesen, erinnert sich Thomas Maurer aus Emmendingen. Viele Covid-19 Patienten trifft es schwerer. Solange es noch wenige erfolgsversprechende Therapien und noch keinen Impfstoff gibt, könnte ihnen eine Therapie mit Plasma vielleicht helfen. Denn der Körper von Thomas Maurer hat Antikörper gegen Covid-19 gebildet, um die Krankheit zu bekämpfen. Jetzt, wieder genesen, trägt er sie immer noch in sich. Bei der Spende werden sie entnommen. Das Verabreichen der Antikörper bei Covid-19-Erkrankten entspreche einer passiven Impfung, so Markus Umhau aus der Blutspendezentrale des Universitätsklinikums Freiburg. Die Hoffnung sei, auf diesem Weg das Virus im Körper des Patienten zu eliminieren. Krankenpfleger Thomas Maurer hat die Covid-19-Erkrankung hinter sich. Jetzt spendet er Plasma. SWR Plasmatherapie noch in der Testphase Die Methode gibt es schon seit über 100 Jahren. Bei Krankheiten wie Ebola oder der Schweinegrippe kam sie bereits zum Einsatz. Sie konnte auch schon Leben retten. Wie gut die Plasmatherapie bei Covid-19-Patienten funktioniert, müssen die Ärzte noch herausfinden.

Christof Katzmann will seinen Teil dazu beitragen. Auch er hatte die Krankheit und ist wieder gesund. "Man weiß ja noch nicht, ob es tatsächlich den gewünschten Erfolg bringt. Was Gutes tun mit der Plasmaspende - das war für mich eigentlich ausschlaggebend dafür, mich hier registrieren zu lassen." Christof Katzmann, Plasmaspender aus Achern Als Spender braucht man viele Antikörper im Blut. Ansonsten sei es nur ein kleiner Stich. Plasmaspenden geht jede Woche. Der Körper erholt sich schneller als beim Blutspenden, weil nur der flüssige Teil des Blutes benötigt wird und nicht die Blutzellen, wie die roten Blutkörperchen. Christof Katzmann hat schon fünf oder sechs Mal sein Plasma gespendet.