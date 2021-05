Noch ist nichts entschieden, aber die Pläne gibt es schon: Im Sommer wollen viele Städten und Gemeinden in Südbaden Open-Air-Veranstaltungen anbieten. Mehrere Konzepte liegen in den Schubladen.

Wer dieses Jahr über Urlaub nachdenkt, weiß: Pläne zu machen, ist gerade wirklich schwierig. So geht es auch der Kulturbranche. Aber obwohl nicht klar ist, sie sich die Corona-Pandemie entwickelt, gibt es viele Ideen für Veranstaltungen in den Sommermonaten. Fördergelder bekommen kreisfreie Städte und Landkreise eventuell von der Kulturstiftung des Bundes; sie entscheidet über die Anträge Ende Mai. Voraussetzung ist immer, dass passende Hygienekonzepte mitgedacht sind.

"Kultur_Los!-Festival in Freiburg

Die Stadt Freiburg hat für ein knapp zweiwöchiges Festival im August 500.000 Euro bei der Kulturstiftung des Bundes beantragt. Die Veranstaltungen des Festivals namens "Kultur_Los!" sollen auf drei Plätze verteilt werden: den Alten Messplatz, den Stühlinger Kirchplatz und den Echscholzpark. So will Kulturbürgermeister Ulrich von Kirchbach gewährleisten, dass alle Mitwirkenden von Künstler bis Bühnenbauerin "ordnungsgemäße Honorare" bekommen. Organisatorisch mit im Boot sind die Initiativen "IG Subkultur", "Kultur Rettung Freiburg" und die Vereinigung "Freiburg Live". Deren Sprecher Alexander Hässler freut sich auf Kulturveranstaltungen im Sommer, sagt aber: "Rein aus wirtschaftlicher Sicht ist das Liebhaberei, oder es ist der Vereinszweck, der erfüllt wird - oder es wird überhaupt Kultur ermöglicht und Künstlerinnen und Künstler können endlich wieder auftreten."

Weitere Konzepte für Freiburg

Außerdem sind, unabhängig von der möglichen Förderung der Stiftung, eine kleine Variante des Festivals "Freiburg stimmt ein" und ein Ableger der "Sea You" geplant. Auch das Stadttheater möchte eine kleine Veranstaltungsreihe auf dem Platz der Alten Synagoge anbieten; dafür haben die Verantwortlichen Geld beim Land Baden-Baden-Württemberg beantragt.

Stadt und Landkreis Lörrach wollen Kultur entlang der Wiese

Ein Konzept bei der Kulturstiftung des Bundes haben auch Stadt und Landkreis Lörrach eingereicht. Unter dem Titel "KulturWiese 2021" soll es ein buntes Kulturangebot entlang des Flusses Wiese geben. Von Juli bis Oktober sind zahlreiche Veranstaltungen unter freiem Himmel geplant, zum Beispiel Konzerte, Ausstellungen, Kleinkunst oder Lesungen. Einige Kulturangebote sollen direkt am Wasser stattfinden, die Mehrheit aber in den angrenzenden Gemeinden. Dreizehn Kommunen zwischen Weil am Rhein und Todtnau beteiligen sich an der Aktion. Alleine das sei ein Erfolg, sagt Lars Frick, Leiter des Kulturamts in Lörrach. Er fügt an: "Da sehe ich durchaus ein Potenzial, was über den Sommer hinaus tragen könnte." Das jeweilige Programm gestalten etwa 20 Kultureinrichtungen, Vereine und freie Akteure aus dem gesamten Wiesental.

Weitere Ideen in der Region

Der Ortenaukreis hat auch Geld bei der Kulturstiftung des Bundes beantragt. Andere Gemeinden gehen andere Wege: Villingen-Schwenningen etwa möchte ein eigenes Kulturprogramm für den Sommer auf die Beine stellen, hat aber wegen der hohen Inzidenz erst einmal die Bremse eingelegt. In Waldshut-Tiengen ist für Juli ein kleines Open-Air-Festival geplant.