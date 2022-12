Plädoyers in Prozess wegen Kindesmissbrauchs erwartet

Der Mann soll das Mädchen in der gemeinsamen Wohnung im Landkreis Emmendingen etwa ein Jahr lang immer wieder sexuell missbraucht und dies gefilmt haben. Dafür habe er Situationen genutzt, in denen die Mutter des Kindes nicht in der Wohnung gewesen sei, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagten steht wegen schweren sexuellen Missbrauchs in drei Fällen und sexueller Missbrauch von Kindern in 18 Fällen vor Gericht. Vor den Plädoyers soll in der Verhandlung heute noch ein Gutachten vorgestellt werden. Das Urteil könnte dann nächste Woche Montag fallen.