Wenn Stars ins beschauliche Breisach kommen: Die Bands beim Pinot and Rock Festival!

Beim Pinot and Rock Festival fließt viel zusammen: der Rhein, regionaler Wein und die große Liebe zur Musik. Mit Jan Delay oder Melissa Etheridge treten auch in diesem Sommer wieder namhafte Bands in Breisach auf.

Melissa Etheridge, Sportfreunde Stiller, Jan Delay, Montez, Max Herre und die No Angels - beim Pinot and Rock Festival 2025 in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) stehen auch in diesem Jahr große Namen auf der Bühne. Auf dem park-ähnlichen Festivalgelände zwischen der alten Breisacher Stadtmauer und dem Rhein treten vom 2. bis zum 6. Juli insgesamt 31 Bands auf. Die Festivalmacher um den Kaiserstühler Gastronomen und ehemaligen DFB-Präsidenten Fritz Keller versprechen einen stimmungsvollen Mix aus Wein, Kulinarik und Livemusik.

Festival-Gründer Fritz Keller will das Festival in der Region zu einer festen Größe machen:

Party mit Hip Hop und Altrock in Breisach

Auf insgesamt drei Bühnen sind Newcomerbands aus der Region Südbaden genauso wie internationale Stars vertreten. Am Mittwoch die Rock-Ikone Melissa Etheridge und die US-amerikanischen Rocklegenden Lynyrd Skynyrd. Tiefgehender Pop kommt mit Montez am Donnerstag an den Kaiserstuhl. Außerdem melodischer Urban-Pop mit 1986zig. Ein Stück deutsche Musikgeschichte gefällig: SELIG steht am Festival-Freitag auf dem Programm. Und bevor sie 2026 auf große Tour gehen, bringen die Sportfreunde Stiller sicher "Applaus, Applaus" mit an den Rhein.

Im Prinzip haben wir jeden Tag einen Höhepunkt.

Auf der perfekten Welle kann das Publikum dann am Samstag mit der Pop-Rock-Band Juli reiten. Hip Hop, Reggae, Soul, Funk oder Rock hat Jan Delay im Gepäck. Rap-Fans kommen am Sonntag auf ihre Kosten mit bac und DIKKA, bevor die No Angels 25 Jahre nach ihrem Erfolg bei der Castingshow "Popstars" auf ihrer Tour an den Rhein kommen. Das gesamte Line-up und Tickets gibt es auf der Seite des Festivals .

Festival gibt Newcomern eine Bühne

150 Nachwuchsbands und damit mehr als im letzten Jahr haben sich für den Talent-Contest des Festivals in diesem Jahr beworben. Schirmherrin dafür ist die preisgekrönte irische Sängerin und Songwriterin Kaz Hawkins. Sie hat die Gewinner am Mittwoch bei der Pressekonferenz bekanntgegeben: HAIVE (Mannheim), EMU (Freiburg) sowie Momo und die grauen Herren (Freiburg).

Festival-Gründer Fritz Keller (rechts im Bild) und die Singer-Songwriterin Kaz Hawkins enthüllen die Gewinner des Talent-Contests. SWR Marion Eiche

Viele Foodtrucks auf dem Festival-Gelände

Mit Pinot hat das Festival auch einen kulinarischen Begriff in seinem Namen. Dem Gründer Fritz Keller, prominenter Winzer vom Kaiserstuhl und Genussmensch, war es wichtig, ein Event zu schaffen, das hochkarätige Livemusik mit gutem Essen und Wein vereint. Damit hat er sich nach eigenen Angaben einen Traum erfüllt. Und so gibt es auch bei der zweiten Auflage von Pinot and Rock an den Food-Trucks auf dem Festivalgelände keine Tiefkühlprodukte, sondern frisch zubereitete Käsespätzle und Backhendl, Loaded Fries, Flammkuchen, Falafel oder vegane Bowls. Und im Weindorf eine Auswahl von Top-Weinen vor allem aus dem Anbaugebiet Baden. Dabei sind die Gastronomen verpflichtet, industriell kompostierbares Geschirr und kunststofffreies Besteck anzubieten. Den Wein gibt es in hochklassigen Kunststoffgläsern, heißt es.

Mehr als 30.000 Festival-Besucher bei Premiere

Das Festival hatte im Juli 2024 seine Premiere. Laut den Veranstaltern kamen an vier Tagen insgesamt 34.000 Besucherinnen und Besucher zu den Konzerten. Trotz Regens etwa 12.000 zu den Rock-Legenden Scorpions, Alice Cooper und Suzi Quatro. Groß gefeiert wurde auch bei Peter Fox, den Fantastischen Vier und Sarah Connor. Für das nächste Jahr wird schon wieder geplant.