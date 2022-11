Pilzsuche, Pilzberatung, Pilz-Notrufe in Freiburg

Atmo laufen

Intro OT Anita Wanderschuhe unter den Füßen, Stoffbeutel in der Hand und mit dem Röntgenblick den ganzen Waldboden abscannen, ich bin hier im Freiburger Sternwald – auf Pilzsuche, Premiere für mich…ah, da habe ich schon was entdeckt: Hellbraunes Köpfchen, dünner Stiel, giftig? Nicht giftig? Hmm. …Da ist noch einer! Der sieht so richtig gelb-grün aus, bestimmt giftig. Nee, nee, den nehme ich nicht mit. Jetzt habe ich einen, riecht ganz frisch, ist auch noch ganz viel Erde dran, ja ich bin gespannt, ob ich den jetzt essen darf.

Geräusch Hallo….

Intro OT Anita Mit meinem Sammelgut geht es jetzt zum Naturkundemuseum in Freiburg – zur Pilzsprechstunde, montags von 16 bis 18 Uhr, für drei Euro.

„Gespräch…giftig, nicht giftig, das ist ein XX“

Atmo Hallo, bin ich hier bei der Pilzsprechstunde

Und alles giftig?

Nicht nur hier viele Anfragen… auch in der Vergiftungs-Informations-Zentrale in Freiburg:

Atmo ringring Vergiftungs-Informationszentrale…am Telefon

Im Moment bekommt das Team von Uwe Stedtler, stellvertretender Leiter der Zentrale, beinahe täglich Anrufe zu Pilzen:

OT Uwe Stedtler Zahlen Wir haben zu Pilzen im Jahr so etwa 400-500 Anfragen, in diesem Jahr hatten wir bis Anfang Oktober 370, davon allein schon 140 in den zehn Oktobertagen, das heißt jetzt im Oktober haben wir enorm viele Anfragen, das wird mit Abstand der stärkste Pilzmonat, den wir je hatten.

Die Mitarbeitenden bieten einen Rund-um-die-Uhr-Notfall- und Info-Service an. Eine von ihnen ist die ausgebildete Ärztin Hanna Mathieu. Statt Stethoskop trägt sie Headset:

OT Hanna Mathieu Man merkt es natürlich schon, wenn am Wochenende schönes Wetter war und die Leute im Wald waren und dann gerne ihre Pilze gesammelt haben und dann typischerweise Sonntag, Montag summieren sich dann die Beschwerden, die dann mit Verzögerung erst eintreten und da kommt es dran drauf an oder wenn Kinder etwas gegessen haben, dann sind die Eltern natürlich auch nochmal besorgter und dann haben wir viel zu tun.

Wie merke ich denn, dass ich mich mit Pilzen vergiftet habe?

OT Uwe Stedtler Symptome Es fängt ganz häufig an mit Magendarmbeschwerden, Übelkeit, Durchfall, kann sein, dass es dabei bleibt, wenn es dann richtig schlimm wird, dann kommen Beschwerden dazu, dass die Leber ausfällt, das ist dann ein lebensbedrohlicher Zustand oder die Leber stellt ihre Funktion ein, das merkt man dann schon nach ein paar Tagen, und das sind dann schwere, unter Umständen, auch bleibende Schäden.

Todesfälle sind Uwe Stedtler in diesem Jahr nicht bekannt. Aber das Vergiftungsrisiko nach dem Pilzesammeln und der Pilzmahlzeit ist hoch - wenn man sich nicht auskennt. Oder in anderen Worten:

OT Uwe Stedtler Schlusswort Es ist ein sehr schönes Hobby, aber es kann auch sehr gefährlich werden, wenn man leichtsinnig ist.