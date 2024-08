Pilzexkursion in Todtnau

Die Pilzsaison geht los! 15 Millionen Arten gibt es allein in Deutschland. Um da nicht den Überblick zu verlieren, geht am besten mit jemandem mit, der sich auskennt. Zum Beispiel bei einer geführten Pilzexkursion. SWR-Reporterin Antonia Vangelista hat in Todtnau mitgesammelt.