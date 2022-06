Luftqualität wird bei Pilotprojekt in Echtzeit ermittelt

per Mail teilen

Die aktuelle Luftqualität in heilklimatischen Kurorten soll samt Prognose künftig im Internet zu finden sein. In Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) starten dazu Pilotprojekte. Mit Hilfe einer von Bosch entwickelten Luftqualitätsmessbox werden neben Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck auch Ozon-, Stickstoffdioxid- und Feinstaub-Werte gemessen. Die Daten werden den Angaben nach grafisch aufbereitet. Sie sollen dann unter anderem auf den Internetseiten der Orte und der Homepage der Heilbäder und Kurorte Marketing GmbH als Luftqualitätsindex zu finden sein. Auf Basis der Daten lasse sich eine Vorhersage für bis zu fünf Tage errechnen. Dabei werde unter anderem der Einfluss von Großwetterlagen berücksichtigt, heißt es. Die Kosten für die Pilotprojekte in Hinterzarten und Bad Dürrheim übernehme der Heilbäderverband. Langfristig sollen alle heilklimatischen Kurorte im Schwarzwald mit der entsprechenden Technik ausgerüstet werden.