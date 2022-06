Segelflieger abgestürzt - Pilot kommt ums Leben

per Mail teilen

Beim Absturz eines Segelfliegers in der Nähe von Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Freitagabend der Pilot ums Leben gekommen. Wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte, konnten die herbeigerufenen Rettungskräfte nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen. Neben einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen waren die Feuerwehr Schonach mit sieben Fahrzeugen, einer Drehleiter und 25 Mann, die Bergwacht mit sechs Helfern sowie zwei Drohnenführer der Feuerwehr im Einsatz. Die Bundesstelle für Fluguntersuchungen wurde hinzugezogen, um die bisher unbekannte Absturzursache zu ermitteln.