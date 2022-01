An der Polizei-Hochschule in Lahr (Ortenaukreis) ist eine 500 Quadratmeter große Photovoltaikanlage in Betrieb genommen worden. Damit ist die energetische Sanierung der Hochschule abgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung des Landes Baden-Württemberg. In das Energiekonzept für die Hochschule hat das Land insgesamt rund 8,5 Millionen Euro investiert. Die Energiekosten für Wärme und Strom werden so um jährlich rund 320.000 Euro gesenkt. Mit dem neuen Wärmekonzept werden jährlich über 1.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart, heißt in der Mitteilung weiter.