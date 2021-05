per Mail teilen

Mehr Energie aus der Sonne nutzen - das könnte mit Photovoltaik-Anlagen funktionieren, die über Straßen errichtet werden. Daran forscht das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg.

Mit Photovoltaik-Anlagen überdachte Straßen klingen nach Zukunftsmusik - aber die Forschung läuft. Am ISE, dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, arbeitet daran der Physiker Jonas Huyeng. Er ist sich sicher: "Wenn wir wirklich treibhausgasneutrale Stromerzeugung machen wollen, brauchen wir eine Verzehnfachung." Also zehnmal so viel Photovoltaik-Leistung wie bisher, gerechnet für ganz Deutschland.

Einsatzort gefunden

Es gibt bereits Orte bei Freiburg, die sich für solche Anlagen eignen würden. Zumindest meint das der Lokalpolitiker der SPD, Bernd Engesser. Er denkt an die B31 im Dreisamtal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und will die Asphalt-Wüste dort aufwerten: "Wir nutzen diese Fläche, die da ist, um erneuerbare Energie zu gewinnen."

Sicherheit muss gewährleistet sein

Einen ersten Prototyp will das Fraunhofer Institut bald aufstellen. Die Anlage müsse aber auch besonderen Anforderungen standhalten, sagt der Forscher Jonas Huyeng. Er nennt ein extremes Beispiel, einen Unfall: "Die Konstruktion muss so lange halten, dass sich alle retten können." Außerdem: "Da soll nichts herunterfallen, auch wenn Schnee drauf liegt, da soll kein Wasser zwischendurch durchlaufen."

Es ist unklar, wer zuständig ist

Doch unklar ist bisher nicht nur wie sicher die technische Konstruktion ist. Die Strom produzierende Straße bräuchte eine Anschub-Finanzierung– und einen Weg durch den Bürokratie-Dschungel, sagt Politiker Engesser: "Es ist völlig unklar, wer so was eigentlich genehmigen muss. Das heißt, das Demonstrations-Modell ist Neuland."