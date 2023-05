Ein Pfleger soll eine 89-jährige Frau in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) erst beklaut und dann tödlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat nun Anklage gegen den Mann erhoben.

Mord und versuchter Raub mit Todesfolge - so lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Freiburg gegen einen 25-jährigen Mann. Er soll, so die Staatsanwaltschaft, eine 89-jährige Frau in ihrer Wohnung in Herbolzheim (Landkreis Emmendingen) im vergangenen Oktober bestohlen und tödlich verletzt haben.

Seniorin ertappte Pfleger beim Schmuck-Diebstahl

Der Mann arbeitete als häusliche Pflegekraft bei dem älteren Ehepaar. Ende Oktober 2022 soll er versucht haben, in der Wohnung der beiden Schmuck zu entwenden. Dabei sei der Mann, laut Staatsanwaltschaft, von der Seniorin gestört worden. Sie habe noch die Polizei verständigen können, bevor der Mann sie mit Fäusten und einer Stichwaffe verletzte, so die Staatsanwaltschaft. Die Frau erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Anschließend soll er sie im Heizungskeller eingesperrt haben. Die 89-jährige starb vier Tage später im Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen.

In den SWR4-Regionalnachrichten berichteten wir über den Fall:

Pfleger wohnte in der Wohnung des Ehepaars

Der 25-jährige Angeklagte arbeitete für eine Pflegeagentur. Er war knapp drei Wochen vor der Tat in die Wohnung des Ehepaars gezogen.

Ehemann verstarb kurze Zeit später - ohne Fremdverschulden

Auch der 91 Jahre alte, bettlägerige Ehemann der Frau starb, laut Staatsanwaltschaft, kurze Zeit nach dem Vorfall. Eine Obduktion konnte Fremdverschulden ausschließen.