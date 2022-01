Bund setzt auf Corona-Pille aus dem Freiburger Pfizer-Werk

Die Bundesregierung hat Agenturberichten zufolge eine Million Packungen Paxlovid bestellt. Die Anti-Corona-Pille des amerikanischen Pharmakonzerns Pfizer wird hauptsächlich in Freiburg hergestellt. Paxlovid soll gegen schwere Covid-Verläufe schützen. Das Mittel eigne sich insbesondere für die Behandlung ungeimpfter Risikopatienten, heißt es. Pfizer geht davon aus, in diesem Jahr weltweit mindestens 120 Millionen Einheiten fertigzustellen - davon rund 30 Millionen in der ersten Jahreshälfte. Im Freiburger Werk mit seinen 1.700 Mitarbeitenden bereitet man sich darauf vor. In den USA gibt es bereits eine Notfallzulassung für das Medikament, in der EU läuft die Prüfung noch. Sobald es grünes Licht gibt, soll in Freiburg der Produktionsprozess starten.