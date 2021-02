per Mail teilen

Das Pharmaunternehmen Pfizer plant, dass sich die eigene Belegschaft bald gegen das Coronavirus impfen lassen kann. Das widerspricht aber nicht den geltenden Impfregeln.

Nach SWR-Recherchen plant Pfizer ein Programm, um Mitarbeitenden eine Impfung anzubieten, wenn sie in die COVID-19-Impfstoffproduktion eingebunden sind. Die "Badische Zeitung" hatte zuvor getitelt: "Pfizer will Mitarbeitende in Freiburg schon impfen – gegen die geltenden Impf-Regeln." Dem widerspricht das Unternehmen.

Diese betriebsinternen Impfungen seien Teil eines globalen Programms, das Pfizer-Mitarbeitenden in der Impfstoffprodukltion ermöglichen soll, sich impfen zu lassen. Da das auch die Lieferketten beinhalte, könnte das auch bedeuten, dass sich Freiburger Pfizer-Angestellte impfen lassen können.

SPD-Abgeordneter: "Das müssen wir überprüfen"

Pfizer spricht von zusätzlich produzierten Impfdosen

Die für die betriebsinternen nötigen Impfdosen so Pfizer, würden zusätzlich produziert und seien klar abgetrennt zu den von den von Regierungen weltweit bestellten Lieferkontingenten. Das bestätigte auch das baden-württembergische Sozialministerium. Ein Sprecher sagte dem SWR, dass keinem Bürger etwas weggenommen werde, weil die Impfdosen nicht aus den Chargen der Länder stammen werden. Eine Freigabe der zuständigen Behörden gebe es noch nicht.