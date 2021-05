Reisen in den Pfingstferien ist wieder erlaubt, doch die Verwirrung bei den Menschen ist immer noch groß. Was kann man in den Pfingstferien in Baden-Württemberg, Österreich und der Schweiz machen? Was ist mit der Testpflicht, wer darf was und worauf muss ich achten?

Der Weiherhof Campingplatz in Titisee erwacht endlich wieder aus seinem monatelangen Corona-Lockdown. Chefin Annette Schmidt sieht überall nach dem Rechten, vieles muss noch vorbereitet werden, bevor der große Ansturm in den Pfingstferien kommt. Endlich können die Menschen wieder ihren Urlaub im Hochschwarzwald umgeben von Tannen genießen: "Wir kriegen Unmengen Mails und wir freuen uns ganz, ganz arg drauf, weil die Reiselust ist dermaßen groß und ich denke, dass der Platz voll wird."

Urlaub im Hochschwarzwald geht wieder, weil die Sieben-Tage-Inzidenz den vorgeschriebenen Grenzwert unterschreitet – die bevorstehenden Pfingstferien sind ein Hoffnungsschimmer am Horizont für die Tourismusbranche im Land.

Wo kann ich Urlaub machen?

In den Städten und Landkreisen von Baden-Württemberg hängt dies von der Inzidenz-Zahl ab. Wenn diese an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100 gesunken ist, können Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze öffnen. Auch die Gastronomie kann Gäste im Innen- und Außenbereich zwischen 6 Uhr und 21 Uhr bewirten. In vielen Teilen des Landes ist bereits geöffnet, doch das kann sich je nach Infektionsgeschehen schnell ändern. Im Ländle Urlaub machen geht aktuell also relativ gut.

Auf was muss ich achten?

Wer in Baden-Württemberg als Tourist übernachten möchte, muss einen Impf- oder Genesenen-Nachweis erbringen oder alle drei Tage einen negativen Schnelltest vorlegen. Viele Regionen, so wie der Hochschwarzwald, haben dafür Konzepte entwickelt, erläutert Herbert Kreuz, Hochschwarzwald Tourismus GmbH in Hinterzarten: "Grundsätzlich ist Urlaub im Hochschwarzwald wieder möglich, das freut uns natürlich ganz besonders. Sicher ist es wichtig mit einem negativen Testergebnis, genesen oder geimpft im Hochschwarzwald aufzukommen. Dann hat man es natürlich einfacher, aber es wird auch vor Ort die Möglichkeit geben, sich zu testen. Jeder der getestet ist hat die Möglichkeit eine Unterkunft zu bekommen und gerade jetzt zu Pfingsten sind da sicher Kapazitäten frei. Richtung Sommer merken wir schon, dass wir sehr, sehr gut gebucht sind."

Wie sieht es bei den Nachbarn Schweiz und Österreich aus?

Reisen sind möglich. Allerdings gilt die Schweiz derzeit als Corona-Risikogebiet. Für die Einreise benötigt man ein Formular, Einreisende per Flugzeug müssen einen negativen PCR Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Für die Rückkehr nach Deutschland gilt eine Corona-Testpflicht. Die entfällt für Reisende aus Österreich. In beiden Ländern gelten Test- oder Genesenen-Nachweis für Hotels und Gaststätten. Tages-Touristen können derzeit ohne Einschränkungen in die Schweiz reisen.

Was sind die Stornierungsbedingungen?

Für Pauschal- und Individualreisen gelten unterschiedliche Bestimmungen. Was ist wichtig für Kurzentschlossene, die auf eigene Faust buchen? Oliver Butler, Verbraucherzentrale Stuttgart: "Wenn ein Vermieter aufgrund aktueller Corona-Regeln touristisch nicht vermieten kann, dann kann ich natürlich kostenfrei stornieren und bekomme auch mein Geld wieder zurück. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich aus eigenen Gründen, etwa weil ich es einfach nicht mehr sicher finde, meine Reise letztendlich stornieren möchte. Dann muss ich gegebenenfalls Stornokosten bezahlen."

Reisen zu Coronazeiten – ein nicht ganz einfaches Unterfangen, doch die Camper in Titisee freuen sich einfach nur, dass sie wieder im Hochschwarzwald sein dürfen und bringen für sich auf den Punkt: "Just bleib by the rules and everything is ok."

Jetzt müssen in den kommenden Wochen nur noch das Wetter und die Inzidenz-Zahlen mitspielen, dann steht dem nächsten Urlaub im Schwarzwald so gut wie nichts mehr im Wege.