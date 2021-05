per Mail teilen

Ferien im Berghotel, Campen am Titisee – vieles ist in Südbaden an Pfingsten wieder möglich - aber nicht überall. Und ohne Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis geht gar nichts.

Am Ufer des Titisees bereiten sich Wirte und Gastgeber auf den großen Ansturm in den Pfingstferien vor. Die Urlauber stehen offenbar schon in den Startlöchern. Insbesondere auf Campingplätzen wird fleißg gebucht.

"Wir kriegen Unmengen Mails und wir freuen uns ganz, ganz arg drauf, weil die Reiselust ist dermaßen groß und ich denke, dass der Platz voll wird."

Herzlich willkommen mit Impfpass oder Testzertifikat

Urlaub geht wieder, wo die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Das gilt in Südbaden soweit für die Kreise Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach, Freiburg, Emmendingen und die Ortenau. Dort sind auch Restaurants, Cafés und Biergärten wieder offen - drinnen wie draußen. Um 21 Uhr ist allerdings Feierabend, das verlangen die Corona-Regeln. Und vor allem: Wer übernachten oder essen gehen möchte, muss vollständig geimpft, genesen oder getestet sein und einen Nachweis vorlegen. Viele Regionen haben dafür Konzepte entwickelt.

"Wir setzen dabei auf die Luca App zur anonymisierten Kontaktverfolgung. Wir haben eine Teststrategie und auch ein Testzentrum in Titisee. Und jeder der getestet ist, hat dann eben auch die Möglichkeit eine Unterkunft zu bekommen. Und gerade für Pfingsten sind da sicher noch Kapazitäten."

Leider noch zu - hier greift die Bundesnotbremse

Im benachbarten Schwarzwald-Baar-Kreis hingegen sind die Gesichter lang und die Betten leer, die Inzidenz liegt dort noch über 100. Deshalb greift die Bundesnotbremse. Auch mit viel Abstand und Hygienekonzept sind Ferien auf dem Bauernhof dort nicht erlaubt. Zum Beispiel in Triberg mit seinen spektakulären Wasserfällen darf Barbara Wernet vom Hilserhof seit acht Monaten keine Gäste empfangen. Sie ist verzweifelt, fühlt sich im Stich gelassen.

"Meinen Beruf darf ich nicht ausüben. Wir waren lange geduldig, wollen ja auch keine Pandemietreiber sein, aber jetzt kommen wir aus diesem Lockdown gar nicht mehr raus. Das ist an die Inzidenzzahlen gekoppelt und hängt hier im Schwarzwald-Baar-Kreis an Betrieben, Kindergärten und illegalen Geburtstagsfeiern, und der Rest vom Landkreis muss darunter leiden."

Maßgeblich ist die Inzidenz im Landkreis

Zu hoch für Feriengäste ist die Inzidenz auch in den Nachbarkreise Rottweil und Tuttlingen. Ein paar Kilometer westlich hingegen in der Ortenau sind Cafés, Hotels und Gaststätten offen. In Hornberg rotieren die Mitarbeiter im Landhaus Lauble.

"Es ging jetzt von Null auf Hundert. Wir haben Pfingsten, wir haben ein langes Wochenende und wir haben Ferien. Es kommt alles zusammen. Und dann haben wir eine sehr starke Nachfragen aus dem Kreis Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis, die natürlich auch wieder essen gehen wollen und uns als nächstes Ziel zum Glück auch wieder auswählen. Das freut uns ja auch."

Kreis Waldshut stellt sich auf Öffnungen ab Pfingstmontag ein

Auch im Kreis Waldshut klingeln schon wieder die Telefone – aber Urlauber dürfen sie dort am Wochenende noch nicht empfangen, erst nächste Woche, wenn die Inzidenz fünf Werktage infolge unter 100 lag. Anfragen für Pfingsten haben sie im Gartenhotel Feldeck in Lauchringen abgesagt, aber sie freuen sich, wenn das Geschäft danach wieder anläuft, erschwert natürlich durch die obligatorischen Tests oder Impfpasskontrollen. Mit den deutschen Corona-Regeln tun sich vor allem Schweizer Kunden schwer, die solche Auflagen und Beschränkungen bei sich in der Schweiz nicht mehr haben.

"Bei vielen Schweizern stoßen wir auf Unverständnis. Das habe ich auch von Kollegen in anderen Kreisen gehört, die wieder geöffnet haben. Die Schweizer verlassen die Häuser wieder, wenn sie hören, dass sie getestet sein müssen. Wir hoffen, dass das eine Übergangszeit ist und sie sich daran gewöhnen und dann auch testen lassen."

Das Gartenhotel Feldeck in Lauchringen hat wegen der Grenznähe normalerweise viele Schweizer Gäste. Nun, sagt Hermann Pfau, sind seine Kunden verwundert, dass sie am Titisee ein Hotel buchen und einkehren dürfen, in Lauchringen aber nicht - noch nicht.