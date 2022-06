Hohes Verkehrsaufkommen über Pfingsten

Am verlängerten Pfingstwochenende ist laut ADAC (München) ein reger Reiseverkehr zu erwarten. Zudem starten in einigen Bundesländern die Ferien. Der Automobilclub schätzt, dass die Reiselust der Deutschen dieses Jahr wieder so hoch sein wird wie vor der Corona-Pandemie. Drei nördliche Bundesländer haben nach Pfingstmontag noch einen weiteren Tag schulfrei, während untern anderem Baden-Württemberg und Bayern in zweiwöchige Schulferien starten. Daher werde laut ADAC die Staugefahr im Süden Deutschlands besonders groß sein. Die Pfingstreisewelle betrifft demnach auch die klassischen Auslandsstrecken Tauern-, Inntal-, Rheintal- und Brennerautobahn sowie die Gotthardroute. Auch auf den Fernstraßen zu den kroatischen Küsten brauchen Autofahrer viel Geduld.