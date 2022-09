Die Verbraucherpreise ziehen an, die Energiekosten steigen -Tankrabatt und 9-Euro-Ticket laufen aus. Das Leben wird teurer und viele Menschen wissen schon jetzt nicht mehr, wie sie ihren Lebensunterhalt finanzieren sollen. In so einer Situation bringt ein Pfandkredit schnelles Geld. Seit einigen Wochen merkt auch Heiko Kling vom Pfandleihhaus in Offenburg, dass sich mehr Kunden an ihn wenden