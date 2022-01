Personenzug prallt gegen Betonpfosten

Ein Personenzug der SWEG ist am Dienstagabend im Bahnhof Endingen-Königschaffhausen (Kreis Emmendingen) mit einem Betonpfosten zusammengestoßen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den bisherigen Ermittlungen nach war der etwa 50 Kilogramm schwere Signalpfosten von Unbekannten aus seiner Verankerung neben dem Gleis gerissen und auf die Schienen gelegt worden. Der Fahrer des einfahrenden Zugs erkannte das Hindernis zu spät, so dass die Bahn trotz sofortiger Vollbremsung gegen den Betonpfosten prallte. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden am Triebwagen des Zuges ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.