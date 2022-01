Personalnot und Corona: Freiburger Kitas verkürzen Öffnungszeiten

In fast allen Kitas in Südbaden fehlen Fachkräfte. Wegen Corona fällt immer mehr Personal aus, auch Freiburger Kitas müssen teilweise früher schließen.

Die Kita am Seepark in Freiburg hat in dieser Woche teilweise kürzer geöffnet. Denn drei Erzieherinnen sind in Quarantäne, eine Kollegin fällt als Risikopatientin aus. Die Eltern müssen improvisieren, erzählt Cathleen Kästner-Priese, Mutter von Zwillingen: "Es ist wirklich wichtig, dass man den Rückhalt und die Unterstützung von der Familie hat, dass man selber flexibel bleiben kann und auch der Arbeitgeber Verständnis hat."

Auch für Eleonora Gelbling ist die Situation herausfordernd. Sie ist alleinerziehend, arbeitet in der Uniklinik und beklagt, dass die Öffnungszeiten nicht mit ihrer Arbeitszeit vereinbar seien. "Ich habe nicht wirklich jemanden in der Nähe, der mir dann helfen kann", sagt sie.

Seit Jahren Personalnot und Fachkräftemangel in Kitas

Schon vor der Corona-Pandemie haben in den Kitas seit Jahren Fachkräfte gefehlt. Ein Grund dafür ist, dass der anstrengende Beruf in der Politik und Gesellschaft kaum wertgeschätzt wird, glaubt die Leiterin der Kita am Seepark Anja Lotze: "Es ist eine psychische Belastung: Was schleppe ich mit nach Hause - trotz geimpft, geboostert und FFP2-Maske den ganzen Tag?" Durch die Anstrengung gebe es ein erhöhtes Krankheitsaufkommen, sagt sie.

"Die Belastungsgrenze ist spürbar - von allen Mitarbeitenden."

Die Folge: Kitas müssen ihre Öffnungszeiten verkürzen

Aber das ist immer noch besser als sie ganz zu schließen, findet Gabriele Leschick, die Freiburger Personalratsvorsitzende für städtische Kitas. Sie wünscht sich mehr Anerkennung für die Arbeit in den Kindertagesstätten: "Wertschätzung heißt, dass wir mit unserem Beruf in der Gesellschaft ein wichtiger Teil sind." Wenn es um Entscheidungen ginge, sei meistens der schulische Bereich im Vordergrund.

"Die Kitas werden kaum erwähnt und wir werden von der Politik und von der Gesellschaft einfach nicht gesehen."

Trotz Pandemie und Personalmangel versuchen die Erzieherinnen und Erzieher in der Kita am Seepark die Kinder so gut wie möglich zu betreuen, sagt Kitaleiterin Anja Lotze. "Es hat schon große Einschränkungen gegeben im pädagogischen Bereich. Es war auch eine große Umstellung, mit wenigen Kindern große Projekte zu machen." Das Personal müsse sich erst einmal darauf einstellen, nun mit weniger Kindern zu arbeiten. Das gelingt laut Anja Lotze aber aktuell gut.