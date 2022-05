Dramatischer Personalmangel belastet südbadische Ausflugs-Gasthöfe

per Mail teilen

Der Kolmenhof bei Furtwangen findet kein Personal. Unter der Woche kann das beliebte Ausflugslokal deshalb nicht öffnen. Und das nach wochenlangen Corona-Schließungen....

Das Höhengasthaus von Familie Dold direkt an der Donauquelle bei Furtwangen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Früher gab es hier täglich Kaffee und Kuchen, abends konnte man einkehren. Jetzt geht das nur noch am Wochenende. "Leider haben wir nur noch Samstag und Sonntag geöffnet“, sagt Gastwirt Christoph Dold. "Wir haben extreme Personalnot und schaffen grad noch die Hotelgäste mit Frühstück und Abendessen."

Bis zum ersten Lockdown brummte der Laden, sieben Tage in der Woche. Und jetzt muss Gastwirtin Katharina Dold ihre Gäste enttäuschen - schweren Herzens.

„Das ist ganz schön hart. Das ist man wirklich auch nicht gewöhnt, weil wir immer versucht haben, besondere Leistungen zu bringen. Wir sind ein kleines Haus, eher ein bisschen Understatement, dafür mit ganz viel Herz und Liebe. Und das ist jetzt wirklich unangenehm!“

Nicht nur in die Küche haben sie viel investiert. Jetzt steht der Chef hier wieder alleine, nachdem auch noch der Koch krank geworden ist. In normalen Zeiten waren auf dem Kolmenhof zwölf Mitarbeitende täglich voll im Einsatz. Jetzt sei man nur noch zu viert.

"Die letzten Wochen kämpfen eigentlich meine Frau und ich mit unserer Auszubildenden im zweiten Lehrjahr und einer neuen Hilfskraft."

Personalproblem hat sich seit Corona verschärft

Schon vor Corona war es schwierig für den abgelegenen Berggasthof, Personal zu bekommen. Jetzt ist es schier unmöglich. Und allein schaffen sie es gerade, den Hotelbetrieb aufrecht zu erhalten. Für Ausflugsgäste können sie nur noch am Wochenende öffnen. Eine Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes Baden-Württemberg mit Sitz in Freiburg zeigt, dass inzwischen rund ein Drittel ihrer Betriebe mit diesem Problem kämpfen. Die Klage über den Mangel an Mitarbeitenden sei groß.

„Da herrscht natürlich Verzweiflung, dass man das Angebot nicht mehr so anbieten kann, wie man das gerne möchte.“

Kinder müssen mitanpacken

Auf dem Kolmenhof packen jetzt sogar die Kinder mit an. Jonas und David füllen regelmäßig den Picknickautomaten nach, damit die Tagesausflügler vor dem geschlossenen Gasthaus nicht verhungern und verdursten müssen. Familie Dold muss jetzt ihr Betriebs-Konzept komplett neu denken. Es geht um die Existenz.

"Wir haben weniger Einnahmen. Die Arbeitsbelastung war vorher schon hoch, aber jetzt kommt diese Sorge dazu. Das ist schon belastend!"

Die Corona-Politik hat den Gastwirten schwer zugesetzt. Wie lange die Dolds mit dieser Notlösung weiter machen können, wissen sie nicht.