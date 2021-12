PCR-Schnelltest-Kosten explodieren

Am Flughafen Zürich explodieren derzeit die Preise für PCR-Tests im Schnellverfahren. Laut Schweizer Medien kosten Tests am Flughafen umgerechnet bis zu 360 Euro. Dafür gibt es den PCR Test ohne Voranmeldung und das Ergebnis schon innerhalb von 20 Minuten. Begründet wird dieser Preis mit den hohen Kosten für das Analysegerät des Pharmakonzerns Roche. Wer 45 Minuten auf sein Testergebnis warten kann, der spart 70 Euro. Wer drei Stunden wartet, zahlt noch 140 Euro für den Test. Nach Medien-Berechnung kam heraus: wer über Weihnachten an die amerikanische Westküste fliegen will, muss für alle notwendigen Tests mindestens 510 Euro hinblättern.