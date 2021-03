Seit einem Jahr hält das Corona-Virus die Menschen in Atem. Vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen wie Krebs ist die Pandemie eine Bedrohung. Deshalb stand beim digitalen Krebs-Infotag am Tumorzentrum Freiburg auch das Thema Corona im Mittelpunkt.

Die gute Nachricht zuerst: Eine im vergangenen Herbst in Wien erschienene Studie zeigt, dass Krebspatienten nicht anfälliger sind für eine Infektion mit Sars-Cov-2 als Menschen ohne Krebserkrankung. Khalid Shoumariyeh, Internist an der Freiburger Uniklinik, verweist in seinem Vortrag beim Krebs-Infotag des Tumorzentrums Freiburg allerdings auch darauf, "dass Patienten mit aktiven Krebserkrankungen oft einen schweren Verlauf haben und häufiger auf Intensivstationen müssen und häufiger an Covid-19 versterben als Menschen ohne Krebs."

Klare Impfempfehlung für Krebspatienten

Dies hätten weitere Studien gezeigt, erklärt der Mediziner. Wichtig sei deshalb für Betroffene, sich regelmäßig testen bzw. möglichst schnell impfen zu lassen. Zu den Impfungen würden die Studien derzeit zwar noch laufen: Dennoch gebe es eine klare Impfempfehlung der Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, dass Krebspatienten eine Covid-19-Schutzimpfung erhalten sollten.

Alle Corona-Impfstoffe für Krebspatienten geeignet

Dies ist nun möglich, da - laut offizieller Impfreihenfolge - nach den über 80-Jährigen jetzt auch die Risikogruppe der Krebspatienten an der Reihe ist. Der Impfstoff selbst spiele keine Rolle, hieß es. Der Leiter der Infektiologie am Freiburger Universitätsklinikum Winfried Kern stellt in seinen Ausführungen klar: Alle derzeit zugelassenen Vakzine würden schwere Krankheitsverläufe verhindern und seien trotz mancher Gerüchte auch für Krebskranke geeignet.

"Es gibt bisher keinen Hinweis darauf, dass die Vektor-Impfstoffe eine Tumorbildung begünstigen. Das ist biologisch nicht plausibel.“ Prof. Dr. Winfried Kern, Infektiologe an der Universitätsklinik Freiburg

Allgemein gelte: eine Covid-19-Impfung sei auch bei Krebserkrankungen gut verträglich. Der Schutz sei wichtig, um einen schweren Krankheitsverlauf zu vermeiden. Und was die Krebstherapie selbst betreffe: sie müsse durch eine Impfung nicht unterbrochen werden, so das Fazit beim digitalen Krebs-Infotag am Tumorzentrum Freiburg.