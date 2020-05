Covid-19 bereits vor sechs Monaten in Colmar behandelt?

Ist das Corona-Virus in unserer Region schon länger im Umlauf? Dieser Frage gehen Spezialisten an einem Krankenhaus in Colmar nach. Sie untersuchen mehrere, ältere Verdachts-Fälle.