136 Patienten aus der französischen Region Grand-Est wurden mit einer Corona-Infektion bisher in Deutschland behandelt. Hinter der Zahl stehen oft dramatische Schicksale.

Corona – das sind für uns oft einfach nur Zahlen. Aber hinter diesen Zahlen stehen oft dramatische Schicksale. Wie das von Jean-Michel Marsal. Er war der erste französische Corona-Patient in Deutschland. Drei Wochen nach seiner Ankunft in der Universitäts-Klinik in Freiburg ist er jetzt wieder zu Hause, im Elsass, wo wir ihn besucht haben.

Dauer 1:29 min Elsässischer Patient 136 Patienten aus der französischen Region Grand-Est wurden mit einer Corona-Infektion bisher in Deutschland behandelt. Hinter der Zahl stehen oft dramatische Schicksale.

Schwerer Verlauf

Das Coronavirus hätte ihm fast das Leben genommen. Jean-Michel Marsal. Als er Mitte März ins Krankenhaus in Mulhouse eingeliefert wurde, ist sein Sauerstoffgehalt im Blut so gering, dass er das Bewusstsein verliert. Er versteht weder die Schwere seines Zustands noch sonst irgendetwas: "Ganz ehrlich, ich war in so einem Zwischen-Stadium, in einem Zustand, ich verstand eigentlich nichts mehr. Dann haben sie mich ins Koma versetzt und meinen Sohn angerufen, um ihm zu sagen, dass er sich vorbereiten muss, denn ich hätte nicht mehr lange zu leben."

Verlagerung nach Freiburg

Am 21.März, als es nicht mehr genügend Beatmungsgeräte in Mulhouse gab, wurde er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Freiburg transportiert. Als er aus dem Koma erwachte, wusste er nicht wo er ist. Eine Dame sei an seiner Seite gewesen, sie sich um ihn. Er fragte sie, wo er sei und sie habe geantwortet: "Ich kann kein französisch", was er gut verstand, denn Jean-Michel Marsal spricht auch deutsch.

Erst später realisierte er, wie knapp es war

Erst nachdem er das Krankenhaus verlassen hatte, realisierte er, dass er dem Tod nur knapp entronnen war. Der Transport nach Deutschland habe ihm das Leben gerettet. Nun ist er wieder zu Hause. 20 Kilo leichter, aber gesund. Es gebe keine Worte dafür, sagt seine Frau, nun könne sie wieder durchatmen. Und er fügt lächelnd hinzu: "Moi aussi!"