Der AfD-Kreisvorstand Freiburg hat einen Antrag gegen den Parteichef und ehemaligen baden-württembergischen Fraktionsvorsitzenden Jörg Meuthen gestellt, über den am Sonntag auf dem AfD-Bundesparteitag in Kalkar (Nordrhein-Westfalen) abgestimmt werden soll. Der Freiburger Kreisvorstand fordert, "das spalterische Gebaren" von Meuthen und seinen Anhängern zu missbilligen. Meuthen hatte in seiner Rede am Samstag rechte Provokateure in der AfD scharf kritisiert und Teilen der AfD zu große Nähe zur "Querdenken"-Bewegung vorgeworfen. Der Bundesvorsitzende sieht dem Antrag gelassen entgegen. Im Phoenix-Interview erklärte er: "Der stammt von Dubravko Mandic. Und ich pflege Herrn Mandic nicht wirklich ernst zu nehmen." Die Relevanz des Antrags schätzte Meuthen als gering ein. Der Freiburger AfD-Abgeordnete Mandic ist Teil des ultrarechten Flügels der Partei. Er hatte am Samstag auf dem Parteitag eine Ausschluss der Presse gefordert, damit "nicht unnötig unschöne Bilder entstehen", auf denen gegen die Maskenpflicht verstoßen wird.