Bei der ersten Runde der französischen Parlamentswahl ist das Bündnis um Präsident Emmanuel Macron mit knappem Vorsprung auf Platz eins gelandet. Das Lager um Linkspolitiker Jean-Luc Melenchon hat landesweit starke Ergebnisse erreicht. Im Elsass schnitt es aber vergleichsweise schlecht ab. Die Nouvelle Union populaire Ècologique et Sociale hat es in insgesamt fünf elsässischen Wahlbezirken in die zweite Runde der Parlamentswahl geschafft. Vier davon liegen im nördlichen Departement Bas-Rhin. Mehr Stimmen als Ensemble, das Bündnis um Präsident Emmanuel Macron, bekam die noch neue linke Allianz aber nur in zwei der insgesamt 15 elsässischen Wahlbezirken. In neuen Bezirken wird es eine Stichwahl mit Beteiligung des Rechten Rassemblement National geben.